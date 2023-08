Svolta in Serie A, partite sospese per 1 minuto al primo coro razzista! E non solo: nuove regole

Cori razzisti allo stadio, svolta in Serie A! Ieri il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato agli arbitri le nuove modalità di contrasto al razzismo negli stadi italiani, nell'ambito del raduno CAN di Serie A e Serie B che si è tenuto a Cascia, in Umbria, nei giorni scorsi.

Tolleranza zero verso i tifosi razzisti e un avviso chiaro e netto, riportato oggi dal Corriere dello Sport: "ai buu oppure al verso della scimmia, o altre espressioni razziste, la partita verrà fermata per un minuto, prima dell'annuncio dell'altoparlante, e se dagli spalti si andrà avanti deciderà la pubblica sicurezza".