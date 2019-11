SSC Napoli, la radio ufficiale - Discorso di unità del presidente e condiviso dai calciatori! Prefissati i tre obiettivi da raggiungere insieme

Ultimissime calcio Napoli - Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Il presidente ha fatto un discorso di unità ed è stato condiviso dalla squadra. Il discorso che è stato portato avanti è un discorso che riguarda gli obiettivi da raggiungere tutti insieme: vincere la Coppa Italia, recuperare in campionato e provare ad andare fino in fondo in Champions League. I calciatori sanno che le multe dovranno essere pagate per gli errori fatti. Segnali di disgelo confermati, colloquio fatto con la massima tranquillità, ora tutti uniti per raggiungere gli obiettivi".