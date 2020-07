Sportitalia - Napoli-Roma, probabili formazioni: tre ballottaggi in attacco, forse gioca Lozano

Ultimissime notizie calcio Napoli. Attraverso il proprio sito ufficiale, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ipotizza le probabili formazioni di domani sera, quando alle ore 21:45 allo stadio San Paolo andrà in scena Napoli-Roma.

"Domani andrà in scena il big match di giornata, fra Napoli e Roma. La squadra di Gennaro Gattuso si affiderà al solito 4-3-3, con Meret a sostituire Ospina, che resta a riposo dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta. In difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, con Kolubaly e Manolas al centro. Il greco, infatti, dovrebbe tornare titolare, lasciando a riposo Maksimovic. A centrocampo, l’ormai confermata linea composta da Zielinski, Demme e Fabian Ruiz. Nel tridente offensivo, diversi ballottaggio, con Politano in vantaggio su Callejon, Milik su Mertens e Insigne che potrebbe godere di un turno di riposo lasciando spazio a Lozano. In casa Roma, Paulo Fonseca di affiderà al solito 4-2-3-1, con Mirante in porta e la linea difensiva composta da Zappacosta, Smalling, Kolarov e il rientrante Mancini. A centrocampo, ci sarà sicuramente Veretout, affiancato da uno fra Cristante e Diawara, con il centrocampista ex-Atalanta favorito. Sulla trequarti, un turno di riposo per Perotti, che sarà sostituito da Pellegrini. Al suo fi anco, Kluivert e Mkhitaryan, in supporto all’unica punta Dzeko".

Napoli-Roma, formazioni probabili

Le probabili formazioni di Napoli-Roma secondo Alfredo Pedullà.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano (Callejon), Milik (Mertens), Insigne (Lozano). All. Gennaro Gattuso.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante (Diawara), Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Paulo Fonseca.