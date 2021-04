Serie A - Caos Diritti Tv Serie A, possibile clamoroso addio del presidente Paolo Dal Pino. Come riportato da Sportitalia, c'è malumore in Lega calcio da parte di alcuni presidenti nei confronti del presidente Paolo Dal Pino, uscito fortemente indebolito in questa doppia battaglia agli occhi dei club riguardo il caso dei diritti tv. Si pensa ad un possibile addio.