Da La Spezia - Contro il Napoli tante assenze, ma Shomurodov è subito pronto: le ultime sulle scelte di Gotti

Notizie Napoli calcio - Luca Gotti fa la conta in vista di Spezia-Napoli, in programma domani alle 12.30 allo stadio Picco. Il tecnico bianconero, che ha recuperato e sarà regolarmente in panchina, ha ancora diversi dubbi di formazione.

Spezia-Napoli, ultime di formazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, con Nzola ancora ai box dovrebbe così toccare subito a Shomurodov prendere sulle spalle l’attacco. Anche perché, a conti fatti, le alternative non sono molte: capitan Gyasi è squalificato, quindi restano Verde e Maldini. Per Krollis, l’altro centravanti di gennaio, serve ancora un periodo di ambientamento.

Saranno invece ancora fuori Bastoni, Zoet, Zurkowski, Ekdal e gli ultimi infortunati Kovalenko e Moutinho, con Esposito che scalpita per una prima da titolare importante. Sta meglio Holm, uscito malconcio dalla doppia sfida con Roma e Bologna, così come Reca che ha avuto solo un postumo influenzale al Dall’Ara e sarà regolarmente nell’undici iniziale.