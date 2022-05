Spezia-Napoli sospesa: invasione di campo e rissa tra i tifosi | VIDEO

Napoli - Ultime notizie di Serie A che riguardano la partita Spezia Napoli. Rissa tra i tifosi sugli spalti e invasione di campo. Intervengono calciatori e Spalletti per provare a calmare gli animi.

Rissa Spezia Napoli: sospesa la gara

Succede di tutto ad inizio partita, con la rissa tra i tifosi sugli spalti tra Napoli e Spezia. Lanci di fumogeni, mazze e tanti altri oggetti pericolosi. L'arbitro è costretto a fermare il gioco e sospendere Spezia Napoli per provare a far calmare gli animi, dove anche calciatori e allenatori arrivano sotto le curve per aiutare gli steward. Invasione di campo anche da parte di alcuni tifosi dello Spezia che hanno raggiunto fino alla panchina Thiago Motta.