Spezia-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: sciolto il ballottaggio a sinistra, davanti ci sono Osimhen e Politano [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Contro lo Spezia il Napoli non può sbagliare se vuole proseguire la propria rincorsa Champions. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gattuso si affiderà agli interpreti migliori al netto delle defezioni difensive.

Spezia-Napoli, probabili formazioni

Per la Rosea gli ultimi dubbi in casa partenopea sono stati sciolti: in porta ci sarà ancora Alex Meret, mentre i due centrali (con Koulibaly e Maksimovic fermi ai box) saranno per forza di cose Manolas e Rrahmani. Sulla corsia mancina spazio a Mario Rui, con Demme e Fabian in mediana: in attacco torna Politano dal 1', mentre Osimhen sarà il riferimento avanzato.