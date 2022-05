Spezia Napoli dove vederla? Si torna in campo in campionato di Serie A per la 38esima giornata di campionato che sarà Spezia Napoli. Dove vedere Spezia Napoli in tv e streaming. Spalletti e gli azzurri saranno ospitati della squadra di Thiago Motta per l'ultima partita del girone di ritorno del 2022. Si gioca la 38esima giornata di Serie A Tim per il turno in programma il 22 maggio.

Dove vedere Spezia Napoli canale Tv

Scopri come e dove vedere Spezia Napoli in Tv e streaming su Dazn. Dove si vede Spezia Napoli in diretta Tv e streaming? La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partite in co esclusiva anche su Sky Sport. La partita Spezia Napoli si disputerà di domenica 22 maggio 2022 in attesa di capire l'orario. Ecco dove vederla:

22/05/2022 Domenica Spezia Napoli

Spezia-Napoli: dove vederla in Tv e streaming? Canale Dazn e Sky

Spezia Napoli diretta Streaming live

Spezia Napoli streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Spezia Napoli? La partita è di Serie A: è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, scaricando l'app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc, stesso discorso per Sky Go e Now Tv.

Venerdì 20 maggio ore 20.45

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Lazio-Verona

Torino-Roma

Sabato 21 maggio ore 20:45

Genoa-Bologna

Salernitana-Udinese

Venezia-Cagliari

Domenica 22 maggio ore 15.00

Inter-Sampdoria

Sassuolo-Milan

Domenica 22 maggio ore 20.45