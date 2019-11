Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato da Sky Sport è pronto il rinnovo del contratto fino al 2024 per il difensore del Napoli Sebastiano Luperto. Resta solo da formalizzare l'accordo. L'attuale contratto del calciatore azzurro è in scadenza nel 2023, ma il Napoli ha deciso di prolungare per ancora una stagione.