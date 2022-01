Sky - Milan, Pioli tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Kessie

Buone notizie per il Milan! Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, non sarebbe grave l'infortunio di Frank Kessie, vittima di un duro scontro in Coppa d'Africa:

Il Milan tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, sostituito dopo mezz'ora nell'ottavo di finale di Coppa d'Africa contro l'Egitto a causa di un trauma costale, si è sottoposto a una tac che ha dato esito negativo. Sono state escluse lesioni e Kessié farà rientro in Italia nel fine settimana. Il giocatore tornerà a disposizione di Stefano Pioli a partire da lunedì, iniziando così la marcia d'avvicinamento verso il derby contro l'Inter in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.