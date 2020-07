Serie A - Come riportato da Sky Sport, Arkadiusz Milik squalificato e Dries Mertens infortunato. Il Napoli affronterà il Parma senza i propri due attaccanti. Ancora da valutare le condizioni del belga, ma quasi sicuramente sarà tenuto a riposo per evitare ricadute. Contro il Parma nella prossima partita di Serie A spazio a Hirving Lozano come punta centrale.