Di Marzio: "Juventus-Napoli il 17 marzo, ma è stato anticipato l'orario: ecco perchè"

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, Juventus-Napoli ha finalmente una data. Dopo l'eliminazione dall'Europa League della squadra di Gattuso è disponibile uno slot infrasettimanale per recuperare la gara rinviata al terzo turno del girone d'andata.

L'ufficialità è attesa per la giornata di domani, ma la partita si giocherà all'Allianz Stadium di Torino mercoledì 17 marzo alle 18.45, in un turno infrasettimanale in cui non ci sarà concomitanza con impegni europei dato che i bianconeri giocheranno la propria gara di Champions League il 9 marzo contro il Porto.

L'orario è anticipato proprio per non creare contemporaneità con le partite del palinsesto europeo, dato che alle ore 21 ci saranno due partite di Champions, ossia quella tra Chelsea e Atlético Madrid più il ritorno di Bayern Monaco-Lazio.