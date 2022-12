Sky - Inter, intera seduta in gruppo per Lukaku, procede senza intoppi il suo recupero per il Napoli

Dopo il Mondiale infelice per entrambi, i due sono tornati ad allenarsi con qualche giorno di anticipo per preparare il ritorno in campo in campionato. La prima sfida in programma il big match col Napoli.

Assenti D'Ambrosio e Correa Via prima dal Mondiale dopo le divergenze col Ct Song, eliminato ai gironi col rammarico delle occasioni da gol sprecate nella decisiva sfida con la Croazia. Onana e Lukaku hanno deciso di ripartire subito.

Anzi, in anticipo. Testa all'Inter: i due calciatori sono tornati ad allenarsi qualche giorno prima del previsto per acquisire la forma giusta in ottica ripresa di campionato.

Entrambi hanno partecipato alla seduta insieme al gruppo, Simone Inzaghi ha così avuto la possibilità di lavorare con un'Inter non troppo distante da quella che, alla ripresa del campionato, affronterà il Napoli.