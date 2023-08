Notizie calcio. Il Frosinone sarà il primo avversario del Napoli nel prossimo campionato di Serie A: il prossimo 19 agosto alle 18.30 andrà in scena la sfida tra le due formazioni allo stadio Benito Stirpe.

Frosinone su Kaio Jorge

Come riportato da Sky Sport, il Frosinone cerca rinforzi sul mercato e spunta l'idea Kaio Jorge della Juventus per l’attacco (cercato anche dal Napoli in passato prima dell'approdo in bianconero). Chiesto un prestito secco ai bianconeri. Vanno superati i dubbi del calciatore.