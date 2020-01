Sky - Allan assente per infortunio in Coppa Italia, non esiste nessun caso sul calciatore

Ultimissime calcio Napoli - Allan non è tra i convocati per la sfida di domani di Coppa Italia contro la Lazio valida per l'accesso alla semifinale di Coppa. A Sky Sport si rivela la motivazione. Si pensava a una decisione punitiva, ma il Napoli con un comunicato ha parlato di affaticamento muscolare.

Allan

Allan-Napoli, nessuna esclusione punitiva

Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione 'Calciomercato l'Originale', ha parlato del caso Allan: "Allan, secondo quello che ci risulta, non è stato escluso per motivi disciplinari ma solo per motivi fisici. Non c'è un caso Allan, resta soltanto un problema fisico".