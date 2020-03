Serie A, Sport Mediaset: UEFA favorevole all'assegnazione dello scudetto in caso di stop. Il Napoli andrebbe in Europa League

Ultime Serie A - Alla luce degli sviluppi nella diffusione del COVID-19 in tutta Europa e delle analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la UEFA ha invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell'Associazione dei Club Europei e delle Leghe Europee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo alla pandemia. Nel corso della videoconferenza si discuterà di tutte le competizioni nazionali ed europee, compreso UEFA EURO 2020. Ulteriori comunicazioni verranno fatte dopo tali incontri.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la UEFA ha già preso posizione in merito ed è favorevole alla concessione del titolo alla squadra capolista al momento della sospensione:

"In quel caso le graduatorie per la qualificazione alle coppe europee sarebbero da considerare in base al momento dello stop al campionato, mentre la federazione internazionale lascerebbe nelle mani delle singole leghe la decisione sulle modalità di retrocessione e promozione, pur consigliando di intraprendere la stessa strada. Di fatto esiste un solo precedente: si torna al 1999 quando la UEFA decise di assegnare il titolo al Partizan Belgrado, che era il leader del torneo quando venne sospeso a dieci giorni dalla fine a causa dello scoppio della guerra dei Balcani. Quasi tutte le federazioni singole però preferirebbero che a stabilire una linea da seguire fosse la Uefa"

Dovesse essere confermata questa linea, in caso di stop il Napoli terminerebbe al sesto posto in Serie A - posizione valida per la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League.