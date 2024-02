Serie A: no alla Superlega, sì a playoff e playout! Avanza il progetto di riforma

Ultime notizie. Discussioni in corso in Serie A, si ragiona sulla riforma del campionato e su nuove formule da adottare per le retrocessioni.

Serie A

Oggi è prevista l'Assemblea di Lega Serie A e l'amministratore delegato Luigi De Siervo spiegherà ai club riuniti in assemblea i dettagli del suo incontro con Bernd Reichart, che in questo momento è a capo del progetto Superlega.

Il Corriere della Sera oggi in edicola chiarisce che "la posizione della Lega, nel suo complesso, è di totale chiusura al torneo osteggiato dalla Uefa e dalle altre leghe europee", tuttavia sarà necessario ripensare il campionato italiano per adattarlo ai tanti impegni che si aggiungeranno con l'introduzione della nuova Champions League e del Mondiale per Club. "Introdurre playoff e playout è una delle opzioni. Così una nuova formula per la Coppa Italia".