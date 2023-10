Serie A, mattinata di telefonate e trattative: Napoli contrario all'accordo con DAZN e Sky

Oggi Assemblea Lega Serie A: giornata chiave nella trattativa per i diritti tv 2024-2029 coi broadcaster Dazn e Sky. Sullo sfondo prende quota il canale di Lega finanziato dal fondo Oaktree che garantirebbe €975M di introiti per i club rispetto a Dazn-Sky, che offrono meno Il ticket Dazn-Sky garantirebbe 900M all’anno dal 2024 al 2029 ai club di Serie A.

Servono oggi 14 voti favorevoli per assegnare i diritti tv per il prossimo quinquennio. Contrari al momento all’accordo Fiorentina, Napoli, Salernitana, Bologna, Roma, Milan e Juventus. Si tratta. A capitanare l’assegnazione dei diritti tv della SerieA al ticket Dazn-Sky per il quinquennio 2024-2029 ci sono Urbano Cairo e Claudio Lotito che hanno recuperato 11-12 voti. Ne servono però 14 per il quorum. Mattinata di lunghe telefonate in vista dell’Assemblea delle 11.30.