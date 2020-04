Serie A, l'ipotesi più ottimistica è riprendere il 6 giugno! Repubblica: si può finire il 20 luglio, coppe ad agosto e si riprende a settembre

Notizie calcio - In Germania già si allenano e sperano di tornare in campo il 2-3 maggio. Impossibile in Italia, come racconta l’edizione online di Repubblica:

“L’ipotesi più ottimistica della Lega di A è riprendere gli allenamenti il 4 maggio (a meno che il governo in settimana li riapra già da metà aprile come vorrebbe Lotito) con le massime cautele possibili. Il campionato riprenderebbe sabato 6 giugno per concludersi intorno al 20 di luglio. In agosto le finali delle Coppe europee, mentre la Serie A potrebbe tornare in campo sabato 12 settembre, difficile prima”