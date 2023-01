Serie A - Juve, Milan e Napoli in testa nelle partite più seguite su Dazn: la classifica

Ultime notizie Serie A - C'è la Juventus in testa fra le partite più seguite su Dazn, subito dietro Milan e Napoli: i bianconeri guidano la classifica delle audience avendo tra i migliori risultati di stagione per Auditel il match più visto (Juventus-Inter), il terzo in graduatoria (Napoli-Juventus), e poi le sfide con Atalanta (sesto match più visto il 3 a 3 di pochi giorni fa, post sentenza del -15), Milan (settimo più visto), Lazio (decimo match per ascolti).

Questa la top 10 delle partite più seguite in onda in esclusiva su Dazn e su Zona Dazn:

Juventus-Inter 2,211,988 Napoli-Juventus 1,889,670 Milan-Roma 1,851,698 Milan-Napoli 1,850,192 Milan-Inter 1,731,994 Juventus-Atalanta 1,649,775 Milan-Juventus 1,641,975 Roma-Napoli 1,631,440 Inter-Napoli 1,559,225 Juventus-Lazio 1,514,261

Gli azzurri di Luciano Spalletti sono al secondo posto assoluto con Napoli-Juventus, al quarto con Milan-Napoli, all’ottavo con il confronto con la Roma e al nono con quello contro i nerazzurri.