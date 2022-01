Serie A, interviene il Governo: cabina di regia per uniformare le decisioni ASL

Ultime notizie Serie A. Un centinaio di giocatori positivi al Covid19 in Serie A e il campionato è a un bivio. Le decisioni delle varie ASL locali sono spesso in contraddizioni tra di loro e il protocollo stabilito dalla Lega Serie A non sembra fornire risposte sufficienti alla situazione critica che si è venuta a creare, con il rischio di falsare il proseguo della stagione.

Serie A, cabina di regia del Governo

Adesso interviene il Governo italiano, nella persona della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. L'ex sportiva ha dichiarato l'intenzione di istituire "una cabina di regia permanente sul campionato di Serie A con le competenze necessarie a individuare la soluzione o le soluzioni idonee, al fine di creare un comportamento uniforme delle autorità sanitarie locali (ASL) attraverso un coordinamento nazionale, affinché si possa uscire da questo stato di incertezza sullo svolgimento delle competizioni che sta recando evidente pregiudizio all'intero comparto dello sport".

A breve inizieranno le consultazioni con il Ministro Speranza e il Ministro Gelimini. Si sta monitarando la situazione della Serie A e il Governo fa sapere di avere perfetta consapevolezza del disagio che il mondo dello sport sta attraversando.