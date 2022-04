Serie A, il Venezia ha esonerato l'allenatore Zanetti

Serie A, ultimissime notizie: salta un'altra panchina nel calcio italiano. Il Venezia ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'allenatore Paolo Zanetti, che dunque conclude il suo cammino nel massimo campionato di Serie A con quattro partite d'anticipo.

Venezia, esonerato Zanetti

La decisione è arrivata con ogni probabilità in seguito ai risultati sportivi ottenuti dal Venezia nelle ultime giornate: la squadre veneta, con soli 22 punti, è ultima in classifica e reduce da una lunga striscia di sconfitte consecutive. La retrocessione in Serie B è ad un passo e il club veneziano ha deciso dunque di esonerare anzitempo Zanetti e tentare l'impossibile nelle ultime quattro giornate di campionato.

Venezia, Zanetti esonerato: il nuovo allenatore non è stato comunicato. Al momento la panchina, in attesa di nuove comunicazioni ufficiali, passa al vice-allenatore Alberto Bertolini.