Serie A, il Toro ferma l'Atalanta. Tonfo Sassuolo contro lo Spezia

Risultati inasepttati quello di questo pomeriggio.

l'Atalanta impatta 3-3 contro il Torino. Bergamaschi che si portano sul 3-0 nei primi venti minuti grazie ai gol di Ilicic, Muriel e Gosens per poi farsi rimontare da Belotti che ribadisce in gol il rigore paratogli da Gollini, Bremer in mischia e poi Bonazzoli nel finale.

Il Sassuolo passa in vantaggio contro lo Spezia grazie a Caputo, ma gli uomini di Italiano ribaltano il risultato portandoi a casa tre punti importantissimi. Per lo Spezia a segno Erlic e Gyasi per l'1-2 finale.