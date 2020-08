Serie A, Gazzetta: due offerte dai fondi di investimento, l'alternativa è sponsorizzata da De Laurentiis

L’obiettivo è riportare il calcio italiano a «essere il più bello e il più visto al mondo», come da manifesto del numero uno della Lega di A Dal Pino. Come procede il discorso sulla media company della Lega? Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Ieri è scaduto il termine per la presentazione di offerte di compartecipazione: si tratta di una quota minoritaria tra il 10 e il 15%. Due le offerte. Una è quella della cordata di tre fondi riuniti: Cvc con Advent e Fsi A un primo esame le offerte erano di 1,3 miliardi da parte di Cvc, 1,5 da Advent. L’altra è di Bain Capital. L’alternativa è una scelta conservatrice: no ai fondi per mantenere una gestione interna, che ultimamente non ha però prodotto grandi risultati. Oppure una media company creata in autonomia, idea sponsorizzata dal presidente del Napoli De Laurentiis"