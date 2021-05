Serie A, frena il Milan: adesso è tutto riaperto per la Champions, la Juventus 'esulta'

Ultimissime Serie A - Finisce 0-0 a San Siro, non basta l'assalto finale del Milan. Il Cagliari non ha mollato e nonostante le diverse occasioni dei rossoneri, Milan-Cagliari termina 0-0.

Un assist alla Juve che adesso ha qualche motivo in più per sognare di rientrare nei quattro posti: sì, perché nel prossimo e ultimo turno oltre a Napoli-Verona e Bologna-Juventus, ci sarà Atalanta-Milan. I bergamaschi sono già sicuri di un posto in Europa ma difficilmente vorranno lasciare tre punti nell'ultima gara in casa, e vorranno consolidare il secondo posto. Il Milan invece deve vincere per raggiungere e assicurarsi la prossima Champions League: sì perché in caso di vittoria della Juventus e mancata vittoria dei rossoneri, sarebbero davanti i bianconeri.

Ecco la classifica attuale per la corsa Champions: