Serie A ed il Coronavirus, cosa succede se il campionato non finisce? Le tre ipotesi e la posizione del Napoli

Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione del campionato di Serie A, il presidente federale Gabriele Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv.

Quali sono? E soprattutto come finirebbe il campionato nella malaugurata ipotesi non venisse completato? In breve, di seguito, le tre ipotesi ed eventuali possibili risultati (non prendendo in considerazione la Coppa Italia, al momento sospesa senza date disponibili)

non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee

In questo caso la classifica porterebbe a

Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta qualificate alla Champions League 2020/2021; Roma e Napoli qualificate alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021; Milan qualificato per i turni preliminari dell’Europa League 2020/2021; Lecce, Spal e Brescia retrocesse in Serie B.

far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione (pur con un numero diverso di partite giocate da parte delle varie squadre)

In questo caso la classifica porterebbe lo

Scudetto alla Juventus; Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta qualificate alla Champions League 2020/2021; Roma e Napoli qualificate alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021; Milan qualificato per i turni preliminari dell’Europa League 2020/2021; Lecce, Spal e Brescia retrocesse in Serie B.

far disputare solo i playoff per il titolo di Campione d’Italia ed i playout per la retrocessione in Serie B

In questo caso bisognerebbe determinare quali potrebbero essere le squadre partecipanti al playoff scudetto:

Finalissima tra le prime 2 ( Juventus e Lazio )?

e )? Final Four tra le prime 4 ( Juventus , Lazio , Inter , Atalanta )?

, , , )? Playoff tra le prime 6 con un meccanismo del tipo Juventus e Lazio in semifinale, e quarti di finale Inter-Napoli e Atalanta-Roma?

In questo caso bisognerebbe determinare anche quali potrebbero essere le squadre partecipanti al playout retrocessione in B:

Brescia e SPAL direttamente in B, Benevento e Crotone direttamente in A, al playout per l’ultimo posto in A 17° e 18° di A ( Genoa , Lecce ) più 3° e 4° di B ( Frosinone , Pordenone )?

e direttamente in B, e direttamente in A, al playout per l’ultimo posto in A 17° e 18° di A ( , ) più 3° e 4° di B ( , )? Triplo scontro incrociato A/B (Lecce, SPAL, Brescia da sorteggiare con Benevento, Crotone, Frosinone)?

In attesa di sviluppi riguardanti l’emergenza Covid-19, il Napoli resta al sesto posto in classifica che varrebbe l’approdo in Europa League: sarebbe l’ennesimo anno europeo, ma da qui a dire che a distanza di mesi possa tornare tutto alla normalità ce ne vuole.