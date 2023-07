Sky esclusa per i diritti tv? De Siervo: "Un player storico potrebbe essere escluso"

Notizie calcio. L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha parlato alla trasmissione radiofonica Rai “La politica nel pallone” della situazione sui diritti tv della Serie A.

Queste le parole di De Siervo sulla situazione dei diritti Tv di Serie A:

«Sono interessati Dazn, Sky e Mediaset, ci sono configurazioni diverse e i giochi sono tutti aperti. Le trattative sono servite per fare capire le nostre aspettative e per comprendere le esigenze dei tre operatori. Siamo in una fase conclusiva delle trattative e tutti conoscono il gap tra le offerte presentate e quelle che possono risultare vincenti. Se così non fosse abbiamo pronta un’attività di autogestione per i diritti. La Lega, che si è già trasformata in una Media Company, fa vero e proprio intrattenimento, dai videogiochi al Metaverso».