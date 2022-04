Serie A - Atalanta-Torino 4-4: festival del gol a Bergamo

Partita incredibile al Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino terminata 4-4.

Per i nerazzurri a segno due volte Muriel, Pasalic e De Roon, per i granata sono andati in rete Sanabria, Lukic con una doppietta e Freuler autore di uno sfortunato autogol.

Atalanta Torino 4-4: risultato e tabellino

Marcatori: 4′ Sanabria (Torino), 18′ Muriel (Atalanta), 24′ De Roon (Atalanta), 36′ 63′ Lukic (Torino), 68′ AUT. Freuler (Atalanta), 78′ Pasalic (Atalanta), 84′ Muriel (Atalanta)

Ammoniti: Freuler (Atalanta), Lukic (Torino), Pasalic (Atalanta), Zima (Torino)

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Palomino, Djimsiti, Scalvini (68′ Demiral); Zappacosta, Freuler (68′ Pasalic), De Roon, Hateboer; Pessina (68′ Boga); Muriel, Zapata (79′ Malinovskyi). A disposizione: Sportiello, Sassi, Toloi, Demiral, Cittadini, Pasalic, Boga, Malinovskyi, Mihaila, Miranchuk. All.: Gasperini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (85′ Djidji), Bremer, R. Rodriguez; Singo, Ricci (60′ Pobega), Lukic, Aina; Praet (85′ Seck), Pjaca (31′ Brekalo); Sanabria (85′ Pellegri). A disposizione: Berisha, Gemello, Djidji, Buongiorno, Vojvoda, Pobega, Ansaldi, Linetty, Belotti, Brekalo, Seck, Pellegri. All.: Juric.

ARBITRO: Rosario Abisso