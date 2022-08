Serie A 2022-2023, accordo DAZN-TIM-SKY: offerte plus e standard, ecco cifre e vantaggi

Serie A, accordo tra DAZN e TIM! Quest'anno l'app di Dazn potrà essere fruita attraverso altri sex top box e adesso si attende l'accordo tra DAZN e SKY che permetterà di guardare le partite del campionato di calcio di Serie A anche sui canali di Sky Sport, con un unico decoder ma sempre abbonandosi a Dazn. Lo riferisce l'edizione odierna del Mattino.

Dazn, offerta plus

L'accordo consentirà ai clienti di risparmiare sull'abbonamento: il nuovo listino prezzi prevede un'offerta plus a 39,90 euro al mese che permette di registrare fino a sei dispositivi con un unico abbonamento a Dazn e la possibilità di guardare le partire in contemporanea da due dispositivi diversi, anche se non si trovano nella stessa rete domestica.

Dazn, offerta standard

L'offerta standard da 29,90 euro al mese, invece, permetterà di registrare solo due dispositivi e la visione contemporanea sarà consentita solo su un dispositivo alla volta, oppure a due dispositivi connessi sulla stessa rete domestica. L'offerta include non solo la Serie A, ma anche la Serie B, l'Europa League, alcune partite di Conference League, di Liga spagnola, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS americana e Champions League femminile.