Tuttosport - Serie A 2020-21, partenza il 12 settembre? Si attende l'Esecutivo UEFA per l'annuncio ufficiale

Ultime Serie A - Non è ancora ripartita questa, che deve ancora concludersi, ma già si pensa alla prossima stagione della Serie A. Ne parla Tuttosport:

"Il consiglio di Lega ha stabilito che il campionato ripartirà il 12 settembre. Non c’è ancora l’ufficializzazione perché si deve attendere l’esito dell’Esecutivo Uefa in programma domani: se verrà cancellata la sosta delle Nazionali a settembre, ecco che anche questo incastro dovrebbe andare a dama. Il finale di stagione dovrebbe essere fissato per il 23 maggio, prevista anche una settimana di sosta durante le vacanze di Natale"