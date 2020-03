Serie A - Nicolò Schira sul proprio profilo social: "Oggi Assemblea di SerieA in conference call. Quasi tutti i club d’accordo per tornare ad allenarsi il 4 aprile, Lotito però non è dello stesso avviso e farà ripartire la Lazio già lunedì 23 marzo. I presidenti chiederanno al governo condono sui contributi IRPEF".