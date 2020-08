Ultime calciomercato Napoli. Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato su Twitter un aggiornamento relativo al futuro di Arek Milik:

"Dopo l’esonero di Sarri la Juventus ha rallentato per Arek Milik. Il polacco non è una prima scelta per Pirlo e così torna in gioco la Roma (soluzione più gradita al Napoli...) nel caso in cui Edin Dzeko non restasse: Conte spinge per averlo all’Inter come vice Lukaku".