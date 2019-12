Saurini: "Luperto ha lavorato tanto nelle categorie inferiori, ora giusto che si goda il momento. Gaetano come Hamsik, ma deve giocare! Ha qualità incredibili"

Notizie calcio Napoli - Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sono molto sorpreso dalla classifica del Napoli, credevo che il gap con la Juve si era assottigliato e invece ora è difficile anche arrivare al quarto posto. Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare un girone di ritorno da protagonista. Luperto è giusto che si gode questo momento, si sta dimostrando all'altezza per certi palcoscenici. Ha lavorato tanto nelle categorie inferiori. Gaetano è un calciatore alla Hamsik, interno di centrocampo che spinge molto in fase offensiva. Trequartista nel 4-2-3-1 è perfetto. I giovani devono giocare sempre, uno come lui ha bisogno di giocare, restare fermo non aiuta".