Sarri torna al San Paolo, Zaccone: "Il Sarrismo è nato e morto a Napoli, non siamo riusciti ad andare avanti dopo di lui"

Ultimissime calcio Napoli- 616 giorni dopo, Maurizio Sarri tornerà al San Paolo. Arrivano i commenti al riguardo dei suoi più grandi sostenitori ai tempi di Napoli a Il Mattino.

Lo scrittore Maurizio Zaccone: «Diciamoci la verità, Sarri ha avuto grandi meriti, ma la situazione attuale del Napoli svuota un po’ di significato il suo ritorno. L’incoerenza totale delle sue scelte, tra l’altro, aumenta il mio personale distacco per questo ritorno al San Paolo. Il rammarico è che dopo Sarri non siamo riusciti ad aggiungere nulla a quello che quell’allenatore aveva costruito, ma solo a togliere pezzi a questo Napoli. Il sarrismo, però, è nato e morto a Napoli. Al Chelsea ed alla Juve non c’è e non ci sarà mai sarrismo: è stata un’unione irripetibile di componenti che la generò, dallo spogliatoio e chi lo componeva, ai tifosi, tutti furono determinanti».