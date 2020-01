Sarri torna al San Paolo, Volpe: "Emozione forte, ma sarà accolto dai fischi. E' consapevole di essere stato incoerente"

Ultimissime calcio Napoli- 616 giorni dopo, Maurizio Sarri tornerà al San Paolo. Arrivano i commenti al riguardo dei suoi più grandi sostenitori ai tempi di Napoli a Il Mattino.

Oggi Sarrismo – Gioia e Rivoluzione non esiste più, cancellato. Oggi il gruppo si chiama Bellavista Social Club. Gianmarco Volpe è stato anima del gruppo legato al Sarrismo ed oggi è uno di quelli che dirige Bellavista Social Club: «Rivedere Sarri al San Paolo, per noi che animammo quel gruppo, non potrà che essere un’emozione forte, dopo quei tre anni meravigliosi, con una chiusura drammatica dal punto di vista sportivo. Sarri verrà accolto tra i fischi: ma, il giudizio sull’uomo resta personale. Sarri è consapevole di esser stato incoerente, perché per giustificare la sua scelta ha utilizzato quegli argomenti che tante volte ha osteggiato durante tutta la sua carriera».