Sarri torna al San Paolo, Bellavia: "E' come Higuain, ci ha traditi e ora noi soffriamo! Va trattato con indifferenza"

Ultimissime calcio Napoli- 616 giorni dopo, Maurizio Sarri tornerà al San Paolo. Arrivano i commenti al riguardo dei suoi più grandi sostenitori ai tempi di Napoli a Il Mattino.

L'attore Germano Bellavia: «Sarri ha avuto indifferenza nei nostri confronti andando alla Juve: merita di esser accolto con la stessa indifferenza. Il dispetto non lo ha fatto a nessun altro che ai tifosi del Napoli, perché noi soffriamo, non chi ha provocato quello che è successo. Sarri ed Higuain sono ingiustificabili: ovvio che Maurizio ha tradito i tifosi del Napoli. Se sei innamorato e la tua donna ti tradisce, mica continui ad amarla: la consideri una traditrice e come tali la tratti. Non sto mettendo in discussione quello che ha fatto, ma solo quello che ha fatto dopo».