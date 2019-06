Sarri-Juventus, Gazzetta: domani può arrivare il via libera, Abramovich scende in campo! Nell'affare coinvolto anche Higuain

Prossimo allenatore Juve, Maurizio Sarri in pole position. Un matrimonio che apparentemente sembra già fatto e del quale manca soltanto l'annuncio. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda, vi proponiamo uno stralcio

"Un piano che può coinvolgere anche altri freschi campioni dell’Europa League: in primis, Gonzalo Higuain, un altro che a Londra non è riuscito a mettere radici e che è destinato a (ri)passare da Torino, probabilmente senza fermarsi.

C’è un alone di mistero su eventuali incontri di ieri con l’entourage di Sarri, a partire dalla località scelta, probabilmente non in Italia: l’agente Alessandro Pellegrini e il mediatore Fali Ramadani, comunque, non hanno mai interrotto il dialogo con i vertici Blues, ma è l’ingresso in campo dello zar a sbloccare l’impasse e a far voltare pagina.

A meno di ulteriori slittamenti, domani è il giorno indicato dai protagonisti per mettere nero su bianco quanto è stato convenuto in questi giorni: in primis, il via libera (in amicizia) all’italiano con la sigaretta in bocca, che al Chelsea non hanno mai davvero amato. Poi lo sbarco a Torino sarà una rapida conseguenza.

Occhio a Higuain: entro il 30 giugno il Chelsea dovrà versare la propria rata di nove milioni per il prestito dell’argentino, che non sarà riscattato. Non è escluso che, per superare il tira e molla, il famoso indennizzo possa erodere quella cifra, anche a costo di non coprire l’intera quota dell’ammortamento annuale di Gonzalo"