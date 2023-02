Lazio, il solito Sarri: "Luis Alberto è un caz***e! Per stipendi e fatturato non siamo da Champions"

Notizie calcio - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa. La formazione capitolina affronterà l’Atalanta di Gasperini.

Sarri conferenza stampa Lazio-Atalanta

Ecco un estratto delle parole di Sarri:

La squadra crede alla Champions?

“Gli obiettivi devono essere credibili. La Lazio non è tra le prime 4 per stipendi e fatturato. Non abbiamo alcuna responsabilità di questo tipo. Un conto sono obiettivi credibili, un altro i sogni. La squadra ha voglia e fame. Se non sempre riusciamo a dimostrarlo è perché abbiamo qualche limite. Stiamo facendo una stagione in cui non abbiamo potuto contare su Immobile in forma migliore: ha fatto sempre 20 giorni di allenamento e 20 di infortunio. Se lo avessimo avuto al 100%, avremmo segnato di più”.

Un commento sulle parole di Luis Alberto?

“Luis Alberto è un cazzone, si diverte ad andare controcorrente. Il 50% dei filmati che facciamo sono richiesti dai giocatori”.