Salernitana-Napoli, bell'iniziativa del gruppo 'Fratelli Napoletani e Salernitani': il comunicato

Ultime notizie SSC Napoli - Bella iniziativa per Salernitana-Napoli, ultimo turno del girone d'andata di Serie A 22/23. Arriva dal gruppo Facebook 'Fratelli Napoletani e Salernitani', nato per combattere la rivalità tra tifosi e cittadini. Un gruppo che ha l'obiettivo di «eliminare quest'odio e questo rancore che c'è tra i cittadini napoletani e salernitani, da un punto di vista calcistico, ma non solo».

Questo il post del gruppo: