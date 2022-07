Salernitana, Iervolino: "Voglio Bonazzoli e Djuricic. Napoli? Non ci sono trattative aperte con loro"

Intervistato da Radio Bussola, il presidente della Salernitana. Iervolino, ha fatto il punto della situazione sul mercato, sugli abbonamenti e sul futuro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate da TuttoSalernitana:

Bonazzoli potrebbe tornare?

“Vi confesso che ho sentito Bonazzoli, l’ho telefonato personalmente e gli ho trasmesso la mia stima e mi piace tantissimo. Lo vorrei fortemente a Salerno. Noi abbiamo un gruppo di lavoro che mette insieme la squadra e realizza il progetto seguendo le idee tattiche di Nicola e le strategie della proprietà. Non voglio creare alcun tipo di distonia e ci vuole sempre rispetto dei ruoli, ma per Bonazzoli credo si possa fare un sacrificio. Qualsiasi sia la sua decisione, posso assicurarvi che è un ragazzo d’oro che resterà nel mio cuore e che va ringraziato al pari di Zortea, Kastanos, Ruggeri e Djuric. Noi vogliamo prendere a titolo definitivo, non in prestito”.

C’è un po’ di dispiacere per la risposta del pubblico sugli abbonamenti?

“Sono sempre pronto e disponibile a raccogliere tutte le istanze dei tifosi, sono parte integrante della squadra e del mio progetto. Non mi va di fare polemiche, stiamo parlando di una piazza che ha fornito un contributo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi. Non so se si può fare il cambio di utilizzatore, ho delegato l’amministratore Milan e la responsabile dell’area comunicazione Andria di approfondire ogni discorso. Non si può accontentare tutti, ma è necessario essere sensibili ad ogni richiesta da parte del nostro splendido pubblico”.

Che coppia d’attacco sogna?

“Noi dobbiamo prendere giocatori funzionali al sistema di gioco, ma anche calciatori bravi. Bonazzoli per me è formidabile, è perfetto per la nostra piazza. Il mio pensiero è quello di formare una coppia Piatek-Bonazzoli, in attacco vogliamo due campioni. Su questo non c’è dubbio”.

Peccato per le recenti brutte notizie dall’infermeria…

“Lovato è il difensore italiano più forte. Siamo dispiaciutissimi e dobbiamo prendere un altro difensore, oltre ai due attaccanti e ai due centrocampisti. E’ questa l’idea imminente. Okoli è il nostro obiettivo, ci piacerebbe tanto averlo con noi, ma credo che l’Atalanta voglia trattenerlo”.

Che novità ci sono a centrocampo?

“Su Djuricic sono in corso valutazioni. I tifosi sanno benissimo che non possiamo permetterci di sbagliare, non dobbiamo prendere gente che non rientra in un modello tattico adatto a Nicola. Parliamo direttamente con lui, siamo agli sgoccioli. Faccio un discorso generale: la stragrande maggioranza dei nomi che si leggono sui giornali sono veritieri”.

Soddisfatto del mercato condotto sin ora?

“Abbiamo preso gli under più forti di tutti, la nostra campagna acquisti è tra le più intelligenti d’Italia. Noi pensiamo di prendere ancora altri 4-5 giocatori. Servono un difensore, un centrocampista e due attaccanti per rinforzare l’undici titolare. Più qualche giovane, come Rovella. Con il Napoli non ci sono trattative aperte, lui non ha necessità di nostri giocatori e viceversa. Faremo un ottimo campionato, su questo non ci sono dubbi"