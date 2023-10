Salernitana, Iervolino: "Diritti tv? Favorevoli al canale della Lega! Noi, Napoli e Fiorentina siamo stati chiari"

Notizie calcio. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A sui diritti tv:

"La proposta dei broadcaster a mio avviso è molto bassa, non mi soddisfa. Noi come altre squadre abbiamo espresso grandi perplessità. Io spingo per il canale di Lega, serve coraggio e modernità, dobbiamo un modello nuovo di coinvolgimento verso le nuove generazioni ed è giusto che sia gestito da noi in termini sia commerciali che tecnologici".

Che proposte vi sono pervenute?

"La migliore è comunque bassa rispetto alle attese. Purtroppo abbiamo un obbligo di riservatezza, ma è bassa. Quella di Sky-DAZN? Sì, io personalmente sono contraria. Lunedì prossimo faremo una nuova assemblea, siamo spaccati tra chi vede un futuro roseo stando in equilibrio così come oggi e chi ha coraggio di cambiare per un futuro differente".

Il canale di Lega quindi non è l'ultima ipotesi?

"Abbiamo animi e sensibilità differenti, idem visioni, strategie e aspettative. Ci sono proprietari e manager, non c'è omogeneità totale ma serve rispetto e stima anche per chi la pensa differentemente. Noi, Fiorentina e Napoli abbiamo espresso chiaramente di essere a favore del canale di Lega".

Mediaset c'è ancora?

"Parrebbe di no, sintetizzando. Niente gare in chiaro? Ci sono varie proposte, a me non soddisfa neanche quella più vantaggiosa di Sky-DAZN, figurarsi le altre".

Altre soluzioni sui diritti tv?

"Non abbiamo aperto ad altre proposte, quelle dei fondi, sono soluzioni B e C. Anche l'ipotesi di condividere tra canale e broadcaster non soddisfa, aspettiamo lunedì e se le offerte non convincono apriremo la strada dei fondi".