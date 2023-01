Salernitana demolita in vista del Napoli: contro l'Atalanta finisce 8-2! Nicola a rischio esonero

Notizie calcio. Partita a senso unico a Bergamo: Atalanta-Salernitana finisce 8-2! Un risultato roboante, con i granata che sono stati travolti dall'uragano bergamasco. Adesso la posizione del tecnico Nicola torna ad essere a rischio esonero, con il derby contro il Napoli in programma la prossima settimana.

Atalanta-Salernitana 8-2

La squadra di Gasperini domina in lungo e in largo, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 5-1: l'Atalanta in tutto ne farà otto contro la Salernitana, con la doppietta del solito Lookman e i sigilli di Boga, Koopmeiners, Hojlund, Scalvini, Zortea e l'ex Ederson. Per i granata non basta il momentaneo pari di Dia prima di essere travolti (il secondo gol lo ha segnato Caviglia).