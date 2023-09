Salernitana ancora a secco di vittorie, sconfitta casalinga per 3-0 contro il Torino

Serie A - Salernitana ancora a secco di vittorie in qiesta Serie A, dopo aver pareggiato contro Roma e Udinese i campani hanno incassato due sconfitte consecutive contro Lecce e Torino. La gara dell'Arechi contro il Toro si mette subito in salita dopo la rete di Buongiorno dopo 15 minuti di gioco; i padroni di casa ci provano ma in chiusura di primo tempo arriva il 2-0 firmato Radonjic. Nella ripresa è sempre il serbo a chiudere definitivamente la gara completando la sua doppietta personale al 50'.