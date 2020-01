Rugani, l'agente: "E' stato molto vicino al Napoli di Sarri, avrebbe fatto piacere! Ora hanno fatto scelte diverse, come lui pochi in giro" [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli- Davide Torchia, agente di Daniele Rugani della Juventus, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notize sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Organizzazione per la riconquista della palla con un pressing perfetto, descriverei la Juventus di Sarri in questo modo. Non esiste un gioco che non esalti il campione. In questa Juve è fondamentale avere una difesa molto alta, è questo il compito di Daniele e i suoi compagni. Fase offensiva molto manovrata e spesso c'è il rischio di perdere palla e trovarsi in inferiorità numerica, i difensori giocano costantemente uomo contro uomo. Rugani, De Ligt e Bonucci, il livello tecnico non si abbassa a prescindere da chi va in campo. Rugani resterà sicuramente alla Juve in questa sessione di mercato, per giugno si valuterà con la Juve. Ci sono 5 ottimi difensori alla Juve, ma Paratici ha sempre rassicurato in diretta tv e personalmente la volontà di tenerlo. La volontà del calciatore conta, lui è felice di restare. L'ultimo anno di Sarri è stato vicino al Napoli, c'erano forti apprezzamenti da parte del club e dell'allenatore, arvrebbe fatto molto piacere. Ultimamente al Napoli non interessa, hanno fatto scelte diverse. Gioca da 7 anni a 25 anni ad alti livelli, è già da 5 anni alla Juve. Questo fa la differenza anche mentale".