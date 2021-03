Roma-Napoli, le ultimissime da Sky: Mertens dal 1', sciolto il dubbio su Lozano e Manolas

Notizie Napoli calcio. Questa sera alle ore 20.45 il Napoli sarà impegnato all'Olimpico contro la Roma. Un match cruciale per la corsa Champions, che arriva dopo l'affermazione della squadra di Gattuso in casa del Milan. Per affrontare i capitolini il tecnico partenopeo recupera Manolas e Lozano, che secondo Sky Sport dovrebbero però partire dalla panchina: in avanti Mertens è in vantaggio su Osimhen per partire titolare, così come Ospina che vince il ballottaggio con Meret.

Roma-Napoli, le probabili formazioni di Sky Sport

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso