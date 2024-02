L'Inter sbanca anche l'Olimpico di Roma battendo la squadra di Daniele De Rossi per 4-2. I nerazzurri si erano portati in vantaggio con Acerbi poi è stato Mancini a pareggiare. Ad un minuto dalla fine del primo tempo c'è anche il vantaggio romanista con El Shaarawy. nel secondo tempo arriva la rimonta interista con Thuram, un autogol di Angelino ed infine Bastoni in pieno recupero.