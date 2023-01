Roma, infortunio Pellegrini: è arrivato l'esito degli esami strumentali, tempi di recupero

Ultime notizie calcio Napoli - In vista anche del match contro gli azzurri del 20º turno di Serie A del 29 gennaio, Mourinho era preoccupato per le condizioni del capitano Lorenzo Pellegrini. Faro della trequarti della Roma, che ieri aveva lasciato il campo contro il Genoa per infortunio.

Infortunio Pellegrini: l'esito degli esami

Questa mattina sono arrivati gli esami strumentali dopo l'infortunio di Lorenzo Pellegrini. Come rivela Sky Sport però han dato esito negativo: nessuna lesione muscolare per il centrocampista della Roma.

La Roma aveva iniziato ieri il secondo tempo con il Genoa, valido per gli ottavi di Coppa Italia, senza Lorenzo Pellegrini, fermatosi negli spogliatoi per infortunio. Il centrocampista giallorosso aveva sentito tirare il flessore durante un tentativo di ripiegamento per fermare l’avanzata di Sabelli, giocatore del Genoa. Gli ultimi calci d’angolo del primo tempo, infatti, non li ha battuti il capitano, per non aggravare le sue condizioni fisiche. Una volta rientrato negli spogliatoi, Josè Mourinho ha deciso di schierare Paulo Dybala al suo posto a inizio del secondo tempo.

Lorenzo Pellegrini e Anguissa

Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, probabilmente, non verrà rischiato contro la Fiorentina date le tante partite in programma per i giallorossi: è in forte dubbio per la gara contro i viola. Nel mirino potrebbe esserci quindi proprio il rientro fra Spezia-Roma di domenica 22 gennaio e Napoli-Roma del 29 gennaio 2023.