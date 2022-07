Serie A - Arrivano notizie riguardanti la Roma e Dybala, l'attaccante argentino era presente in tribuna durante l'amichevole persa 3-2 contro lo Sporting per la squadra di Mourinho. Di Pedro Goncalves al 29', Inacio al 53 e Tabata all'86' le reti dei padroni di casa a fronte dell'autorete dello stesso Inacio e del solito Pellegrini al 69' per la Roma. L'argentino era in tribuna con i vertici del club capitolino in attesa dell'ufficialità attesa per domani. Queste le immagini di Dazn.