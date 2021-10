Roma, Abraham torna in gruppo: verso la convocazione per la Juventus

Notizie Calcio - Tammy Abraham ci prova. L'ex Chelsea si era infortunato alla caviglia nella gara valida per le Qualificazioni Mondiali tra Inghilterra e Ungheria.

L'attaccante della Roma, però, vuole esserci domani sera a Torino per la sfida con la Juventus e dopo due giorni di terapie per il forte trauma contusivo alla caviglia, oggi è sceso in campo con i compagni per la rifinitura, prima in palestra e poi in campo dove c'è stata un'analisi tattica sul maxischermo del campo C e poi la parte in campo sotto lo sguardo attento di Mourinho.

Il centravanti, dunque, potrebbe essere convocato per la gara di scena allo Stadium.