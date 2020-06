Rimonta Lazio, battuta la Fiorentina per 2-1: si avvicina alla Juventus prima [FOTO CLASSIFICA]

Ultimissime Serie A - Rimonta Lazio, che ribalta l'1-0 del primo tempo firmato Franck Ribery al 25'. Nel secondo tempo, infatti, dopo la traversa di Ghezzal al 49', realizza da calcio di rigore al 67' Ciro Immobile. Choude la rimonta all'83' Luis Alberto.

Con questo successo, la Lazio sale a 65 punti, avvicinandosi alla Juventus prima con 69 punti con le stesse giornate dei biancocelesti. Con una gara in meno, tutte le altre in cors per la Champions: l'Inter è terza con 58 punti ma con una gara in meno delle prime due in classifica.

Clicca sull'immagine per guardare la classifica aggiornata dopo Lazio-Fiorentina: